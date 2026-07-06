НБУ выпустил новую монету номиналом 5 гривен: кто на ней изображен

В Украине появилась новая памятная монета номиналом 5 гривен. Она посвящена народным сказкам, а главным героем стал Кирилл Кожемяка – обобщенный образ человека, который благодаря труду, мужеству и силе духа побеждает зло и встает на защиту других в самые сложные времена.

Что известно о новой монете

Подробнее о дизайне рассказали в Нацбанке. Тираж составит до 75 тысяч экземпляров в сувенирной упаковке.

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Памятную монету изготовили из нейзильбера – похожего на серебро сплава белого цвета. Приобрести ее можно в интернет-магазине нумизматической продукции регулятора и в банках-дистрибьюторах.

На аверсе – разделенные веревками три сюжетные композиции, воспроизводящие ключевые эпизоды истории: ремесло Кирилла Кожемяки, обращение детей за помощью, порабощение княжны.

– разделенные веревками три сюжетные композиции, воспроизводящие ключевые эпизоды истории: ремесло Кирилла Кожемяки, обращение детей за помощью, порабощение княжны. На реверсе – сцена поединка героя со змеем, символизирующая противостояние человеческой силы и справедливости разрушительному злу.



Как будет выглядеть новая монета номиналом 5 гривен / Фото НБУ

В Нацбанке отметили, что народные сказки, передаваемые из поколения в поколение, формируют культурную память и жизненные ценности украинцев. Именно поэтому в то время, когда особенно важно сохранять веру в победу добра над злом, регулятор решил посвятить новую памятную монету Кириллу Кожемяке.

Скульпторами выступили Владимир Демьяненко и Владимир Атаманчук, а художницей – Алиса Иванова.

Напомним, ранее в наличный оборот Украины были введены модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. На задней стороне купюры разместили патриотический лозунг, который ранее также появился на других номиналах.