Эту копейку выводят из обращения: НБУ все решил

НБУ принял решение о выводе из обращения 10 копеек. Этот процесс был начат еще 1 октября 2025 года. Таким образом регулятор хочет снизить расходы государства.

Что известно о выводе 10 копеек из обращения?

Также, благодаря выводу из обращения 10 копеек, уменьшатся расходы других участников наличного обращения, сообщает НБУ.

Сейчас в обращении в Украине находится 5,5 миллиарда штук разменных монет:

4,1 миллиарда из них имеют номинал – 10 копеек;

а еще 1,4 миллиарда – 50 копеек.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– указывает Нацбанк.

Напомним, ранее регулятор выводил из обращения другие монеты. Их "убирали" также из-за отсутствия необходимости.

Речь идет о копейках таких номиналов:

1 копейка;

2 копейки;

25 копеек.

Важно! Указанные монеты и гривневые банкноты старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены.

Они уже длительное время изымаются из обращения, их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги,

– подчеркнул НБУ.

Заметим, что вывод 10 копеек происходит постепенно и незаметно для граждан. Например, когда такая копейка попадает в кассу банка.

Какие банкноты сейчас выводят из обращения?