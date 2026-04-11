Не мелочь, а настоящий клад: какие монеты 1992 года стоят десятки тысяч

Опытные коллекционеры хорошо знают цену редким монетам, хотя распознать их не всегда легко. В Украине особенно ценными считают монеты 1992 года чеканки, которые могут стоить несколько десятков тысяч гривен за одну штуку.

Какие монеты 1992 года особенно ценны?

Нумизматы охотятся за монетами 1992 года номиналом 1 гривна. Они считаются пробными, поскольку оборудование только настраивали, рассказывает специализированный сайт "Монеты-ягодки".

Тогда при изготовлении монет случались различные ошибки, которые привели к браку или дефектам За эти особенности их и ценят коллекционеры.

К тому же пробные монеты 1992 года не попали в официальный оборот. Поэтому редкие экземпляры стоят немалых денег.

Например, цены на монеты номиналом 1 гривна 1992 года стартуют от 12 тысяч гривен:

1.1ААг, гладкий гурт – от 12 и до более 30 тысяч гривен;

1.1АА1, на гурте 1994 года – до 30 тысяч гривен;

1.1АА1.1, на группе 1995 года – от 11 до 20 тысяч гривен;

1.1АА2, на группе 1995 года – более 40 тысяч гривен.

Пробные гривны чеканили английскими пуансонами с датой 1992, поэтому получилось что на поле монеты указана дата 1992, а на гурте – 1994 или 1995,

– отмечает издание.

Но плашки для нанесения гуртовой надписи быстро износились. Поэтому специалистам приходилось разрабатывать новые. Позже они изготовили плашки с датами 1994 и 1995. Их с обеих сторон отделяли три точки.

Фото: 1 гривна 1992 г. 1.1АА1 / Скрин с сайта "Монеты-ягодки"

Какие еще монеты можно выгодно продать?

Немало можно заработать и на монете номиналом 1 гривна 1995 года выпуска. Это была уже оборотная монета Украины. Ее точный тираж неизвестен, но нумизматы говорят, что ее выпустили всего 52 тысячи.

Поскольку тираж был небольшим, поэтому цена за такую 1 гривну достаточно высока.

1БАг с гладким гуртом – от 7 до 9 тысяч гривен;

2ААг с гладким гуртом – от 2 800 до 5 600 гривен;

2АА1.1 с узким кантом – от 1 400 до 2 800 гривен;

2АА1.2 с узким кантом – от 1 400 до 2 800 гривен;

2АА2 с тремя точками на гурте – от 11 до 16 тысяч гривен.

Самыми дорогими монетами считаются экземпляры, которые имеют три точки на гурте. Однако найти их крайне сложно.

Дорого продать можно редкие гривны, у которых на аверсе указана дата 1995, а на гурте – 1992, 1994 или 1996. Это были пробные экземпляры, их тираж неизвестен,

– добавляет издание.

Фото: 1 гривна 1995 года / Скрин с сайта "Монеты-ягодки"

Обратите внимание! Продать редкие гривны можно коллекционерам лично или через интернет аукционы, вроде Violity.

