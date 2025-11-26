НБУ выпустил монету: как выглядит новинка
- НБУ выпустил монету номиналом 2 гривны, посвященную Нилу Хасевичу, выдающемуся украинскому художнику и участнику национально-освободительного движения.
- Монета изготовлена из нейзильбера, содержит изображение автопортрета Хасевича.
НБУ выпустил монету, которая относится к серии – "Выдающиеся личности Украины". На этот раз новинка посвящена Нилу Хасевичу.
Почему Хасевичу посвятили новую монету НБУ?
Монета, посвященная Нилу Хасевичу имеет номинал 2 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Монета посвящена легенде украинского подполья, выдающемуся художнику-графику и участнику национально-освободительного движения, который превратил искусство в мощное оружие в борьбе за свободу Украины, – Нилу Хасевичу,
– отмечает НБУ.
Именно Хасевичу приписывают такие достижения:
- разработка бофонов, то есть, денежных квитанций с символами украинских освободительных организаций (именно их использовали для обеспечения армии);
- создание агитационных материалов при повстанческой деятельности.
Что известно о новой монете?
Эта монета изготовлена из нейзильбера. На ней такие изображения:
- на аверсе – размещен автопортрет Нила Хасевича (интересно, что он выполнен таким образом, чтобы имитировать характерную для художника технику дереворита (ксилографии));
- на реверсе – композиция из фрагментов дереворита Нила Хасевича, которые образуют условный бофон и надписи "К ВОЛЕ НАРОДОВ И ЧЕЛОВЕКА" и "300 КРБ НА БОЕВОЙ ФОНД".
Как выглядит новая монета НБУ / Иллюстрация НБУ
Что еще важно знать об этой монете:
- дизайном банкноты занималась Алиса Иванова;
- скульптором выступил – Владимир Атаманчук.
Обратите внимание! Общий тираж монеты – до 75 тысяч штук в сувенирной упаковке. Реализация этой монеты началась 26 ноября 2025 года. Как отмечает Нацбанк, она стоит – 154 гривны.
Какие еще интересные монеты выпускал НБУ?
В этом месяце НБУ уже представлял новую памятную монету "Год Лошади". Она посвящена символу 2026 года. Речь идет о знаке года по китайской астрологии. Номинал этой монеты – 5 гривен.
Также в ноябре НБУ пополнил коллекцию "Духовные сокровища Украины". Была выпущена монета "Архангел Михаил" из серебра 999 пробы. Ее вес – 31,1 грамма, номинал – 10 гривен.