Дети именно из этих семей могут получить льготы сейчас: о ком идет речь

Сейчас многодетные семьи в Украине имеют право на ряд льгот. Поддержка, в этом случае, предоставляется не только родителям, но и детям.

Какие семьи считаются многодетными?

Многодетной считается семья, где мужчина и женщина находятся в зарегистрированном браке, проживают вместе, сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

При этом, у них:

3 и более детей;

а дети – несовершеннолетние.

Также многодетной считается семья, где есть один из родителей. То есть, отец или мать самостоятельно воспитывает трое, или более несовершеннолетних.

В состав многодетной семьи включаются также дети, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учебных заведениях, до их окончания (не дольше чем до достижения ими 23 лет),

– говорится в сообщении.

Какие льготы действуют для детей из многодетных семей?

Для детей из многодетных семей действуют льготы различного типа. Они касаются нескольких сфер, в частности, медицины, перечень определяется статьей 13 закона "Об охране детства".

Например, речь идет о:

бесплатных лекарствах по рецептам для детей из многодетных семей;

бесплатных услугах, связанных с оздоровлением;

бесплатном проезде всеми видами городского пассажирского транспорта, исключением из этого перечня, в частности, является такси;

бесплатном проезде в некоторых других видах транспорта, в частности, в железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения;

компенсации расходов на зубопротезирование;

первоочередной госпитализации и так далее.

Что должны знать многодетные семьи для получения льгот?