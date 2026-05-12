Финансы Финансовые новости Дети именно из этих семей могут получить льготы сейчас: о ком идет речь
12 мая, 22:55
3

Дети именно из этих семей могут получить льготы сейчас: о ком идет речь

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Многодетными считаются семьи с тремя или более несовершеннолетними детьми, где родители состоят в браке или один из родителей самостоятельно воспитывает детей.
  • Дети из многодетных семей имеют льготы, такие как бесплатные лекарства, бесплатный проезд, и первоочередная госпитализация.

Сейчас многодетные семьи в Украине имеют право на ряд льгот. Поддержка, в этом случае, предоставляется не только родителям, но и детям.

Какие семьи считаются многодетными?

Многодетной считается семья, где мужчина и женщина находятся в зарегистрированном браке, проживают вместе, сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Читайте также Кто может получить скидку 100% на коммуналку сейчас

При этом, у них:

  • 3 и более детей;
  • а дети – несовершеннолетние.

Также многодетной считается семья, где есть один из родителей. То есть, отец или мать самостоятельно воспитывает трое, или более несовершеннолетних.

В состав многодетной семьи включаются также дети, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учебных заведениях, до их окончания (не дольше чем до достижения ими 23 лет), 
– говорится в сообщении.

Какие льготы действуют для детей из многодетных семей?

Для детей из многодетных семей действуют льготы различного типа. Они касаются нескольких сфер, в частности, медицины, перечень определяется статьей 13 закона "Об охране детства".

Например, речь идет о:

  • бесплатных лекарствах по рецептам для детей из многодетных семей;
  • бесплатных услугах, связанных с оздоровлением;
  • бесплатном проезде всеми видами городского пассажирского транспорта, исключением из этого перечня, в частности, является такси;
  • бесплатном проезде в некоторых других видах транспорта, в частности, в железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения;
  • компенсации расходов на зубопротезирование;
  • первоочередной госпитализации и так далее.

Что должны знать многодетные семьи для получения льгот?

  • Право на льготы для многодетных семей подтверждается специальным удостоверением. Оно выдается при подаче пакета документов. Заметим, удостоверение предоставляется одному из родителей, если ребенку исполнилось 6 лет.

  • Такое удостоверение выдается бесплатно. Однако оно не бессрочное. Срок его действия определяется для каждой семьи отдельно.

  • Действие удостоверения для многодетных можно продлить. Для этого необходимо обратиться в ЦНАП или структурное подразделение исполнительного органа власти. Также это можно сделать это через соцзащиту.

Связанные темы:

Дети и несовершеннолетние Льготы Законодательство