Какие семьи считаются многодетными?
Многодетной считается семья, где мужчина и женщина находятся в зарегистрированном браке, проживают вместе, сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.
При этом, у них:
- 3 и более детей;
- а дети – несовершеннолетние.
Также многодетной считается семья, где есть один из родителей. То есть, отец или мать самостоятельно воспитывает трое, или более несовершеннолетних.
В состав многодетной семьи включаются также дети, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учебных заведениях, до их окончания (не дольше чем до достижения ими 23 лет),
– говорится в сообщении.
Какие льготы действуют для детей из многодетных семей?
Для детей из многодетных семей действуют льготы различного типа. Они касаются нескольких сфер, в частности, медицины, перечень определяется статьей 13 закона "Об охране детства".
Например, речь идет о:
- бесплатных лекарствах по рецептам для детей из многодетных семей;
- бесплатных услугах, связанных с оздоровлением;
- бесплатном проезде всеми видами городского пассажирского транспорта, исключением из этого перечня, в частности, является такси;
- бесплатном проезде в некоторых других видах транспорта, в частности, в железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения;
- компенсации расходов на зубопротезирование;
- первоочередной госпитализации и так далее.
Что должны знать многодетные семьи для получения льгот?
Право на льготы для многодетных семей подтверждается специальным удостоверением. Оно выдается при подаче пакета документов. Заметим, удостоверение предоставляется одному из родителей, если ребенку исполнилось 6 лет.
Такое удостоверение выдается бесплатно. Однако оно не бессрочное. Срок его действия определяется для каждой семьи отдельно.
Действие удостоверения для многодетных можно продлить. Для этого необходимо обратиться в ЦНАП или структурное подразделение исполнительного органа власти. Также это можно сделать это через соцзащиту.