Почему доллар растет в цене

В понедельник, 28 апреля 2025 года, доллар США демонстрирует положительную динамику на рынке. Американская валюта приблизилась к важному психологическому уровню, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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На сегодня инвесторы готовятся к ключевым экономическим отчетам, которые могут продемонстрировать первые последствия тарифной политики Дональда Трампа. В частности, речь идет об отчете о рынке труда за апрель, который должны опубликовать в пятницу. Еще два индикатора, за которыми будут следить, – это ВВП за первый квартал 2025 года и отчет по инфляции в США.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США, на момент создания этого материала, колеблется на уровне 99,96. Доллар вырос в цене сегодня на 0,17%, по данным MarketWatch. В течение торгового дня доллара США колебался в диапазоне от 99,45 до 99,84.

К теме! За первые 100 дней Дональда Трампа в Белом доме доллар США упал в цене примерно на 9%. Это самый большой обвал доллара со времен Ричарда Никсона, который был президентом более 50 лет назад.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: