Мировой рынок нефти

В среду, 13 ноября, нефть растет в цене, но рост был незначительным. Цены на нефть растут на фоне признаков краткосрочного дефицита предложения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Однако цены на нефть остались на самом низком уровне за последние две недели, на следующий день после того, как ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годах

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent выросла в цене на 14 центов или 0,2%. Сырье торгуется на уровне 72,03 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 13 центов или на 0,2%. Этот бренд нефти сейчас стоит 68,25 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: