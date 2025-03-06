Цены на нефть обвалились до многолетних минимумов

На рынке нефти зафиксировали серьезный обвал за последние несколько торговых сессий. Однако в четверг эталонные бренды нефти снова начали расти в цене.

Мировые цены на нефть на сегодня

В четверг, 6 марта, эталонные бренды нефти вернулись к росту. До этого нефть дешевела с начала недели. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Как изменились цены на нефть за неделю и месяц

Цена нефти Brent обвалилась на 6,5% за предыдущие четыре торговые сессии до самого низкого уровня с декабря 2021 года. Тогда как американская нефть WTI упала на 5,8% за аналогичный период, достигнув минимума с марта 2023 года.

Цены на нефть выросли в четверг, однако неопределенность с тарифами и перспективы роста предложения ограничили рост.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent выросла в цене на 39 центов или на 0,56% до 69,69 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate также подорожала на 39 центов или на 0,56%. Американская нефть торгуется на рынке с ценой на уровне 66,70 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: