Цены на нефть растут и падают одновременно: что происходит на рынке

Цены на нефть немного упали, но в то же время эталонные бренды на пути к недельному росту. На рынок влияют решения США.

Мировые цены на нефть на сегодня

В пятницу, 28 марта, цены на нефть немного снизились, но удержались возле максимума за месяц. Кроме того, цены на нефть на пути к третьему подряд росту за неделю. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сейчас на рынок влияет ухудшение перспектив мирового предложения после того, как США ввели тарифы против стран, покупающих нефть из Венесуэлы, и наложили ограничения на торговлю иранской нефтью. Напомним, что много нефти из Венесуэлы покупает Китай, который является одним из главных конкурентов США.

Интересно! Аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз цен на нефть в сторону снижения на 2025 и 2026 годы. Эксперты учитывали планы ОПЕК+ и перспективы спроса на рынке.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 14 центов или на 0,2%. Бренд нефти торгуется на уровне 73,89 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 12 центов или на 0,2%. Американская нефть сейчас стоит 69,80 доллара за баррель.

Напомним, что за прошедшую неделю нефть зафиксировала наибольший рост с начала года.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: