Цены на нефть резко изменили динамику после важного рекорда

Эталонные бренды нефти начали новую новую неделю на рынке с роста. На рынок влияют переговоры по войне в Украине.

Мировые цены на нефть на сегодня

В понедельник, 24 марта, эталонные бренды падают в цене. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Напомним, что за прошедшую неделю нефть зафиксировала наибольший рост с начала года.

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Сегодня цены на нефть падают, поскольку инвесторы оценивают перспективы переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, которые также направлены на прекращение войны. Это может привести к увеличению поставок российской нефти на мировые рынки.

Интересно! Аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз цен на нефть в сторону снижения на 2025 и 2026 годы. Эксперты учитывали планы ОПЕК+ и перспективы спроса на рынке.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала в цене на 25 центов или на 0,4%. Сорт нефти торгуется на уровне 71,91 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate потеряла в цене 20 центов или 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 68,08 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: