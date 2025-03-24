Цены на нефть резко изменили динамику после важного рекорда
- Цены на нефть упали из-за оценки перспектив переговоров между Россией и Украиной.
- Brent снизилась на 0,4% до 71,91 доллара, WTI на 0,3% до 68,08 доллара за баррель.
Эталонные бренды нефти начали новую новую неделю на рынке с роста. На рынок влияют переговоры по войне в Украине.
Мировые цены на нефть на сегодня
В понедельник, 24 марта, эталонные бренды падают в цене. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Напомним, что за прошедшую неделю нефть зафиксировала наибольший рост с начала года.
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Сегодня цены на нефть падают, поскольку инвесторы оценивают перспективы переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, которые также направлены на прекращение войны. Это может привести к увеличению поставок российской нефти на мировые рынки.
Интересно! Аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз цен на нефть в сторону снижения на 2025 и 2026 годы. Эксперты учитывали планы ОПЕК+ и перспективы спроса на рынке.
Сколько стоит нефть сегодня
Цена нефти Brent упала в цене на 25 центов или на 0,4%. Сорт нефти торгуется на уровне 71,91 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate потеряла в цене 20 центов или 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 68,08 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 72,04 доллара за баррель (- 0,17%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 68,21 доллара за баррель (- 0,10%).