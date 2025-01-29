Какие существуют купюры евро

Евро – это официальная валюта стран Еврозоны. Эту валюту создали в 1999 году, чтобы заменить экю. В обращение евро ввели в 2002 году. На сегодня существует 7 номиналов евро, которые являются частью двух серий банкнот. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

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Первую серию банкнот евро выпустили в 2002 году. В нее входят банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Купюры евро из этой серии на сегодня можно увидеть довольно редко, поскольку их постепенно заменяют банкнотами из серии "Европа".

Важно! Банкноты первой серии евро являются законным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость.

Вторую серию купюр евро, которая также известна под названием "Европа", создали, чтобы наличные евро были более защищенными от подделки и долговечными. В центробанке выделили еще такие моменты:

Банкноты из серии "Европа" нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду;

Свести расходы к минимуму.

В серию "Европа" входят банкноты с 6 номиналами: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Первые банкноты появились в обращении в 2013 году. В 2019 году Европейский центральный банк сообщил, что прекращает выпускать купюры номиналом 500 евро.