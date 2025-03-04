Цены на нефть тестируют новые уровни

Рынок нефти реагирует на новости об ОПЕК+ и первой экономике мира. Особое внимание рынок уделяет таможенной политике США.

Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 4 марта, цены на нефть продолжают падать. На стоимость сырья влияют планы ОПЕК+ и первая экономика мира – США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Как изменились цены на нефть за неделю и месяц

Во-первых, появилась информация, что ОПЕК+ планирует с апреля увеличивать объемы добычи нефти. С другой стороны рынки готовятся рынки готовятся к введению тарифов США на импортные товары из Мексики, Канады и Китая

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent упала в цене на 49 центов или на 0,7% до 71,13 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 26 центов или на 0,4%. Американская нефть торгуется на рынке с ценой на уровне 68,10 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: