Рынок ждет решения ОПЕК+: как это влияет на цены на нефть
Нефть снова начала дорожать на рынке. На цены влияют ожидания трейдеров относительно результатов важной встречи.
Какие факторы влияют на цены на нефть
Во вторник, 3 декабря, цены на нефть выросли. В то же время цены на сырье остается в достаточно узком торговом диапазоне. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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На рынок влияет то, что трейдеры ждут результатов встречи ОПЕК+. Напомним, что экспортеры нефти должны были провести заседание на прошлых выходных, однако они его перенесли на 5 декабря.
Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни..
Сколько стоит 1 баррель нефти
Нефть Brent выросла в цене на 31 цент или на 0,4% до 72,14 доллара за баррель. Американское сырье WTI подорожало на 26 центов или на 0,4%. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 68,36 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 72,63 доллара за баррель (+1,11%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 68,90 доллара за баррель (+1,17%).