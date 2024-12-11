Китай спровоцировал рост цен на нефть
Цены на нефть снова растут. Сейчас главным фактором на рынке является новая политика Китая.
Что происходит на мировом рынке нефти
В среду, 11 декабря, нефть продолжает расти в цене. На динамику на рынке влияют важные новости из Китая. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Дело в том, что участники рынка ожидают роста спроса в крупнейшем в мире импортере нефти после того, как Пекин объявил о смягчении монетарной политики для стимулирования экономического роста Китая.
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Сколько стоит баррель нефти
Нефть Brent подорожала на 36 центов или на 0,5%. Сырье торгуется на уровне 72,55 доллара за баррель. Американское сырье WTI выросло в цене на 36 центов или на 0,5%. Фьючерсы на нефть стоят 68,95 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 72,42 доллара за баррель (+0,32%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 68,82 доллара за баррель (+0,34%).