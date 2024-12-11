Що відбувається на світовому ринку нафти

У cереду, 11 грудня, нафта продовжує зростати в ціні. На динаміку на ринку впливають важливі новини з Китаю. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що учасники ринку очікують зростання попиту в найбільшому в світі імпортері нафти після того, як Пекін оголосив про пом'якшення монетарної політики для стимулювання економічного зростання Китаю.

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Скільки коштує барель нафти

Нафта Brent подорожчала на 36 центів або на 0,5%. Сировина торгується на рівні 72,55 долара за барель. Американська сировина WTI зросла в ціні на 36 центів або на 0,5%. Ф'ючерси на нафту коштують 68,95 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: