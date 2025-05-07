Цены на нефть изменили динамику на рынке

Эталонные бренды нефти растут в цене после резкого обвала. На динамику цен на рынке нефти влияют сигналы о возможных переговорах США и Китая.

Мировые цены на нефть сегодня

В среду, 7 мая, цены на нефть растут, но не отошли далеко от минимума за 4 года. Рынок больше всего реагирует на новости о переговорах двух крупнейших экономик мира. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Инвесторы тщательно следят за торговыми переговорами между США и Китаем. По последним данным, страны планируют начать переговоры на этой неделе. Кроме того, на рынок влияют признаки снижения добычи в США. При этом одна из крупнейших нефтяных компаний в стране заявила, что добыча сланцевой нефти в США достигла пикового уровня.

К теме! За прошедшую неделю цены на нефть зафиксировали существенный спад. На рынок нефти влияли факторы, связанные с США, Китаем, Саудовской Аравией, ОПЕК+ и торговой войной.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 44 цента или на 0,7%. Сорт нефти вырос в цене до 62,59 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate прибавило в цене 50 центов или 0,9%. Стоимость американской нефти достигла 59,59 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: