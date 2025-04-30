Эталонные бренды нефти резко обвалились в цене

Цены на нефть продолжают демонстрировать отрицательную динамику на рынке. Более того, эталонные бренды нефти на пути к самому большому обвалу за 3 года.

Мировые цены на нефть сегодня

В среду, 30 апреля, нефть продолжает дешеветь на рынке. Более того, эталонные бренды нефти на пути к крупнейшему обвалу за месяц за более чем 3 года. Сейчас проседание цен на нефть за апрель составляет более 15%. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На рынок нефти влияет глобальная торговая война, которая подрывает перспективы спроса на топливо в мире. В то же время опасения по увеличению предложения также является фактором влияния. Кроме того, бренды нефти Brent и WTI фиксируют потери третью торговую сессию подряд до самого низкого уровня за две недели.

Обратите внимание! Цены на нефть за прошедшую неделю существенно упали. На рынок влияли тарифные войны между США и Китаем, критика Дональда Трампа относительно центрального банка США и его руководителя, планы ОПЕК+ по добыче.

Сколько стоит нефть сегодня

Нефть Brent просела в цене на 72 цента или на 1,12%. Марка нефти торгуется на уровне 63,53 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 70 центов или на 1,16%. Стоимость американской нефти упала до 59,71 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: