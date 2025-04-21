Цены на нефть резко обвалились
- Цены на нефть резко упали из-за тарифной политики США, что создает экономические препятствия.
- Brent снизился на 1,6% до 66,86 доллара, WTI упал на 1,7% до 63,57 доллара за баррель.
Нефть начинает новую неделю на рынке с резкого спада. На рынок влияет фактор, который связан с крупнейшей экономикой мира.
Мировые цены на нефть сегодня
В понедельник, 21 апреля, эталонные бренды нефти стремительно падают в цене. Рынок нефти реагирует на тарифную политику США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Инвесторов снова беспокоит, что тарифы США на товары своих торговых партнеров создадут экономические препятствия, которые снизят рост спроса на топливо.
Стоит внимания! Эксперты в США прогнозируют, что спрос на нефть в мире в 2025 году будет расти самыми медленными темпами за 5 лет.
Сколько стоит нефть сегодня
Цена нефти Brent упала на 1,10 доллара или на 1,6%. Сорт нефти торгуется на уровне 66,86 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подешевело на 1,11 доллара или на 1,7%. Цена американской нефти упала до 63,57 доллара за баррель. За прошедшую неделю цены на нефть выросли на 5%.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 67,02 доллара за баррель (- 1,38%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 63,74 доллара за баррель (- 1,45%).