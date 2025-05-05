Резкий обвал на рынке нефти: что происходит с ценами на черное золото

Эталонные бренды нефти начали новую неделю на рынке с резкого обвала. На стоимость черного золота влияет решение ОПЕК+.

Мировые цены на нефть сегодня

В понедельник, 5 мая, цены на нефть резко упали. На динамику на рынке нефти влияет решение ОПЕК+ по добыче. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На прошлой неделе страны ОПЕК+ провели очередное заседание, где приняли важное решение. Речь идет о том, что нефтяной картель планирует увеличивать объемы добычи нефти. Это провоцирует опасения относительно предложения на рынке.

Обратите внимание! За прошедшую неделю цены на нефть зафиксировали существенный спад. На рынок нефти влияли факторы, связанные с США, Китаем, Саудовской Аравией, ОПЕК+ и торговой войной.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Цена нефти Brent упала в цене на 2,04 доллара или на 3,33%. Марка подешевела до 59,25 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate потеряло в цене 2,10 доллара или на 3,60%. Стоимость американской нефти упала до 56,19 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: