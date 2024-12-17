На рынке нефти продолжают фиксировать отрицательную динамику. На рынок влияют новости из США и Китая, которые являются крупнейшими экономиками мира.

Что происходит на мировом рынке нефти

Во вторник, 17 декабря, нефть продолжает дешеветь на рынке. На ценовую динамику влияют новые данные о Китае, который является ключевым импортером нефти в мире. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дело в том, что новые данные об экономике Китая снова спровоцировали опасения относительно спроса на нефть. В то же время инвесторы остаются достаточно осторожными, ожидая заседания Федеральной резервной системы США, на котором должны принять решение о процентных ставках.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Сколько стоит баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 6 центов. Сырье торгуется на уровне 73,85 доллара за баррель. Сырье WTI упало в цене на 11 центов. Контракты на американскую нефть стоят 70,60 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: