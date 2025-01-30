Рынки ждут важного решения Трампа: что происходит с ценами на нефть

Рынок нефти ожидает решения Дональда Трампа по тарифам на импортные товары, а также ожидает решения ОПЕК+ после плановой встречи. Цены на нефть немного изменились.

Мировые цены на нефть на сегодня

В четверг, 30 января, на рынке нефти зафиксировали незначительные изменения. При этом цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рынки готовились к угрозам президента США Дональда Трампа ввести пошлины для Мексики и Канады, двух крупнейших поставщиков сырой нефти в США. Также ожидают встречи ОПЕК+, которая запланирована на 3 февраля.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent подешевела на 7 центов или на 0,09%. Сорт нефти торгуется на уровне 76,51 доллара за баррель. Сырье WTI упало в цене на 2 цента или на 0,03%. Стоимость нефти колеблется на уровне 72,64 доллара за баррель. Американская нефть упала до самого низкого уровня за год днем ранее.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: