Мировые цены на нефть отреагировали на разговор Трампа и Путина

Нефть снова падает в цене. Рынок нефти реагирует на результаты разговора президентов России и США.

Мировые цены на нефть на сегодня

В среду, 19 марта, нефть вернулась к обесцениванию после разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, рынок реагирует на то, что Россия согласилась на предложение США, что Москва и Киев временно прекращают атаковать энергетическую инфраструктуру друг друга. В результате это может привести к увеличению объемов российской нефти на мировых рынках.

Интересно! Экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай может обвалиться до минимума за более чем год. Ожидается, что спад придется на апрель.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 19 центов или на 0,3%. Сорт нефти торгуется на уровне 70,37 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подешевело на 20 центов или на 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 66,70 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: