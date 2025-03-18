Китай и Ближний Восток – главные факторы влияния: что происходит с ценами на нефть
- Цены на нефть растут из-за нестабильности на Ближнем Востоке и стимулирования экономики Китая, хотя их сдерживает таможенная политика США и переговоры между Украиной и Россией.
- Цена нефти Brent выросла до 71,24 доллара за баррель, а West Texas Intermediate до 67,72 доллара за баррель, с фьючерсами соответственно 71,68 и 68,18 доллара.
Нефть продолжает дорожать на рынке на фоне новостей о Ближнем Востоке и Китае. В то же время несколько факторов сдерживают рост цен на нефть.
Мировые цены на нефть на сегодня
Во вторник, 18 марта, эталонные бренды нефти продолжают расти в цене. Рынок реагирует на нестабильность на Ближнем Востоке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Кроме того, цены на нефть растут на фоне новостей о стимулировании экономики Китая. Для понимания, Китай – это один из топовых импортеров нефти в мире. В то же время были факторы, которые сдерживали рост цен на нефть:
- Таможенная политика Дональда Трампа;
- Переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией;
- Опасения относительно перспектив глобальной экономики.
Интересно! Экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай может обвалиться до минимума за более чем год. Ожидается, что спад придется на апрель.
Сколько стоит нефть сегодня
Цена нефти Brent выросла на 17 центов или на 0,2%. Сорт нефти торгуется на уровне 71,24 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 11 центов или на 0,2%. Американская нефть сейчас стоит 67,72 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 71,68 доллара за баррель (+0,86%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 68,18 доллара за баррель (+0,89%).