Цены на нефть изменили динамику на рынке из-за Украины

Цены на нефть в последний день торговой недели растут в цене. Динамику на рынке связана с войной в Украине.

Мировые цены на нефть на сегодня

В пятницу, 14 марта, эталонные бренды нефти растут в цене. Рынок нефти реагирует на перспективы завершения войны в Украине, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть отыграла часть потерь, которые зафиксировали на предыдущей торговой сессии. Днем ранее цены на нефть упали более чем на 1%. Одна из главных причин – это уменьшение перспектив быстрого завершения войны в Украине, что могло бы восстановить поставки российских энергоносителей.

Интересно! Экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай может обвалиться до минимума за более чем год. Ожидается, что спад придется на апрель.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 46 центов или на 0,7%. Сорт нефти торгуется на уровне 70,34 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 48 центов или на 0,7%. Однако за прошедшую сессию бренд нефти упал на 1,7%. Американская нефть сейчас стоит 67,03 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: