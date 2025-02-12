Цены на нефть резко изменили динамику на рынке
Нефть фиксирует потери на рынке после нескольких дней роста. На рынок влияют новости из первой экономики мира США.
Мировые цены на нефть на сегодня
В среду, 12 февраля, эталонные бренды нефти демонстрируют отрицательную динамику на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Интересно Как выглядят купюры евро: фото всех банкнот, которые выпустили с момента создания валюты
На рынок влияет информация об увеличении запасов нефти в США. По словам источников, именно это покажут отраслевые данные. При этом более высокая маржа нефтепереработки ограничила потери.
Что такое маржаВ торговых операциях маржа – это разница между покупной и продажной ценой товара.
Какая цена 1 барреля нефти
Контракты на нефть Brent упали в цене на 52 цента или на 0,7%. Сырье торгуется на уровне 76,48 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 54 цента или на 0,5%. Американская нефть стоит 72,78 доллара за баррель.
Предыдущие три торговые сессии нефть демонстрировала рост на рынке. За этот период нефть Brent подорожала на 3,6%, тогда как сырье WTI – на 3,7%.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 76,37 доллара за баррель (- 0,82%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 72,64 доллара за баррель (- 0,93%).