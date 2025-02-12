Мировые цены на нефть на сегодня
В среду, 12 февраля, эталонные бренды нефти демонстрируют отрицательную динамику на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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На рынок влияет информация об увеличении запасов нефти в США. По словам источников, именно это покажут отраслевые данные. При этом более высокая маржа нефтепереработки ограничила потери.
Что такое маржаВ торговых операциях маржа – это разница между покупной и продажной ценой товара.
Какая цена 1 барреля нефти
Контракты на нефть Brent упали в цене на 52 цента или на 0,7%. Сырье торгуется на уровне 76,48 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 54 цента или на 0,5%. Американская нефть стоит 72,78 доллара за баррель.
Предыдущие три торговые сессии нефть демонстрировала рост на рынке. За этот период нефть Brent подорожала на 3,6%, тогда как сырье WTI – на 3,7%.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 76,37 доллара за баррель (- 0,82%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 72,64 доллара за баррель (- 0,93%).