Сколько стоит баррель нефти накануне важного решения центробанка США

Рынок нефти ждет важного решения центрального банка США. Поэтому инвесторы сохраняют осторожность, а также взвешивают фактор санкций против России.

Что происходит на мировом рынке нефти

В среду, 18 декабря, цены на нефть торгуются в узком диапазоне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Инвесторы сейчас ведут себя достаточно осторожно, поскольку они ждут решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. В то же время на рынке взвешивают влияние санкций против России на предложение нефти на рынке.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни..

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent подорожала всего на 1 цент во время торгов. Сырье торгуется на уровне 73,20 доллара за баррель. Аналогичный рост зафиксировало сырье WTI. Контракты на американскую нефть стоят 70,08 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: