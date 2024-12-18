Що відбувається на світовому ринку нафти

У середу, 18 грудня, ціни на нафту торгуються у вузькому діапазоні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Інвестори наразі поводяться досить обережно, оскільки вони чекають на рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок. Водночас на ринку зважують вплив санкцій проти Росії на пропозицію нафти на ринку.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent подорожчала всього на 1 цент під час торгів. Сировина торгується на рівні 73,20 долара за барель. Аналогічне зростання зафіксувала сировина WTI. Контракти на американську нафту коштують 70,08 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: