ОПЕК теряет влияние на рынок нефти: как будет развиваться ситуация в 2025 году

Следующий год может стать очень сложным для ОПЕК. Все из-за ситуации со спросом и предложением на рынке, которую прогнозируют эксперты.

ОПЕК может потерять долю на рынке нефти

На сегодня влияние ОПЕК на рынок нефти уменьшается. И ситуация станет еще сложнее для нефтяного картеля в 2025 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Дело в том, что в следующем году на рынке ожидают значительное уменьшение спроса и существенное увеличение предложения. Из-за этого цены на нефть могут резко обвалиться. Эксперты заявляют, что вполне реальный сценарий с ценой на нефть на уровне 40 долларов за баррель.

Такая ситуация на рынке, вероятнее всего, еще больше ослабит позиции ОПЕК на рынке. Кроме того, страны экспортеры нефти могут потерять долю рынка.

В частности, Международное энергетическое агентство сообщило, что ОПЕК+ столкнется со значительным избытком предложения на рынке, независимо от того, как долго она будет сдерживать увеличение объемов добычи сырья. В то же время страны, не входящие в ОПЕК, будут и в дальнейшем добывать нефть рекордными темпами.

Напомним, что с середины 2023 года страны ОПЕК+ согласились добровольно сократить объемы добычи нефти, чтобы спровоцировать рост цен. Эта стратегия не сработала. Например, нефть Brent упала в цене более чем на 19% с пикового уровня, который зафиксировали весной.

Интересно, что ОПЕК+ решила отложить увеличение объемов добычи нефти, по меньшей мере, до апреля. В Bank of Amarica заявили, что это решение вряд ли является успешным. В банке считают, что из-за этого нефтяной картель может потерять долю на рынке.