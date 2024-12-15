Нефть резко выросла в цене за неделю

Нефть существенно выросла в цене за неделю. Более того, речь идет о максимальных ценах на черное золото с ноября. На рынок влияют сигналы из США, ЕС и Китая.

Как изменились цены на нефть за неделю

Эталонные бренды нефти – Brent и WTI – существенно выросли в цене за неделю. Кроме того, сырье значительно выросло в цене в пятницу, 13 декабря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В пятницу цены на нефть выросли примерно на 2%, достигнув пикового уровня за 3 недели. Среди главных факторов влияния – ожидания относительно дополнительных санкций против России и Ирана, которые могут уменьшить объем предложения на рынке.

Кроме того, низкие процентные ставки в Европе и США могут способствовать росту спроса на нефть. К тому же ожидают, что экономические стимулы в Китае также могут поддержать спрос на черное золото.

Всего за неделю нефть Brent подорожала на 5%. В то же время американское сырье WTI подорожало за аналогичный период на 6%. Стоимость нефти закончила неделю на рынке с максимальной ценой с ноября: