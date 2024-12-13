НБУ выпустил уникальную памятную монету
Украинский Нацбанк выпустил монету "Цифровое государство". Ее посвятили достижениям Украины в сфере цифровизации и инноваций. Однако эта монета имеет важное отличие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Дело в том, что монета "Цифровое государство" имеет квадратную форму. Для этого выбрали монеты с номиналом 10 гривен, которую изготовили из серебра 999 пробы. Тираж новой памятной монеты ограничен. Речь идет о всего 7 500 штук.
Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк
Дизайн новой памятной монеты создал художник Андрей Сагач. Все желающие смогут приобрести монету с 9 января 2025 года. Она будет доступна в интернет-магазине НБУ или в ряде украинских банков:
- Укргазбанка;
- ПриватБанка;
- Таскомбанке;
- ПУМБе;
- Ощадбанке.