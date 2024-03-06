Мировые центробанки удвоили закупки актива-гавани: какие страны среди лидеров
Источник:World Gold Council
Мировые центробанки продолжают активно скупать золото. Такая тенденция продолжается уже почти год, а объемы закупок увеличиваются.
Новые данные о покупке золота предоставил World Gold Council. В частности, за январь 2024 года центробанки приобрели 39 тонн золота в золотовалютные резервы.
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Центробанки активно покупают золото
Показатель за январь вдвое больше объемов покупки золота за декабрь (16,9 тонны). Также добавляют, что прирост фиксируют 8 месяц подряд, по словам аналитика WGC.
Активнее всего драгоценный металл в январе покупали такие страны:
- Турция (11,8 тонны);
- Китай (10 тонны);
- Индия (8,7 тонны);
- Казахстан (6,2 тонны);
- Иордания (3,1 тонны);
- Чехия (1,7 тонны).
Напомним, что цены на золото выросли до топового уровня с конца 2023 года, пересекая отметку в 2100 долларов за унцию. Эксперт объяснил, что в прошлом цены на золото достигали такой отметки, когда снижение ставок казалось неизбежным.