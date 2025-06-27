На рынках акции растут: все из-за отношений Китая и США

Дело в том, что из-за некоторого потепления в отношениях между США и Китаем мировые фондовые рынки поднялись до рекордных максимумов. Трейдеры ожидают снижения ставок в США.

Как отношения США и Китая влияют на акции

Из-за прогресса в переговорах между США и Китаем фондовые индексы открылись на высоком уровне, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Поэтому, азиатские акции достигли самого высокого уровня за более чем 3 в начале торгов, а фьючерсы на американские акции указали на стабильный старт для акций Уолл-стрит.

Общеевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) вырос на 0,8%. Кроме того, запланированный недельный прирост на 1,1% – лучшую неделю с середины мая.

Лондонский индекс FTSE 100 (.FTSE) вырос на 0,5%, а немецкий индекс DAX (.GDAXI) вырос на 0,6%.

Индекс акций MSCI World достиг нового рекордного максимума и ожидает недельного роста на 2,8% (.MIWD00000PUS).

Индекс S&P 500 в целом вырос лишь на 4,4% в этом году (.SPX) после нестабильной первой половины года.

Как пояснил Василеос Гкионакис, старший экономист и стратег Aviva Investors, сейчас потенциально чувствуется определенный оптимизм по некоторым торговых сделок.