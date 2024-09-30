Индия нарастила экспорт нефти до пикового уровня с 2022 года

Индия – это один из крупнейших импортеров нефти в мире. Нефтеперерабатывающие заводы в стране, обычно, настроены на обслуживание внутреннего потребления. Однако частные компании могут обслуживать потребности клиентов в других странах, пишет Bloomberg.

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В сентябре экспорт нефтепродуктов из Индии достиг рекордного уровня с марта 2022 года. Главная причина закрытие нефтеперерабатывающих заводов в Европе. Это спровоцировало стремительный рост спроса со стороны зарубежных покупателей, включая страны Африки.

К теме! Индия является одним из крупнейших импортеров российской нефти. В июне 2024 года стало известно, что Саудовская Аравия проиграла конкуренцию России на индийском рынке. В то же время Саудовская Аравия готовится к увеличению объемов добычи сырья с декабря и даже отказалась от важного ценового показателя, чтобы не терять рынок сбыта.

Компания Kpler обнародовала следующие данные об экспорте нефтепродуктов из Индии;

Объемы поставок дизельного топлива, бензина и авиатоплива с четвертого крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего завода в сентябре выросли до 1,5 миллиона баррелей в сутки;

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос примерно на 39%;

Экспорт нефтепродуктов в Африку достиг рекордных 380 тысяч баррелей в день.

Кроме того, добавляют также выросли объемы поставок дизельного топлива в Европу. Это связано со снижением поставок из-за планового и внепланового технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов в регионе.