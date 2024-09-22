Россия использует подсанкционные танкеры для экспорта нефти

С апреля в российских портах загрузили, по меньшей мере, 17 грузов нефти и нефтепродуктов на суда, которые уже попали в санкционные списки Запада. В частности, в августе и сентябре десятки подсанкционных танкеров использовали для транспортировки российского сырья. Для сравнения, в апреле это было только одно судно, пишет Markets Insider.

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Немало российских нефтяных танкеров, попавших под санкции, простаивали после того, как на них были наложены торговые ограничения. Однако некоторые из них, вероятнее всего, работали вне поля зрения и недавно начали снова появляться в цифровых системах отслеживания.

Важно! В конце сентября стало известно, что доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня за 7 месяцев. Это связывают с глобальным снижением цен на сырье. Напомним, в сентябре стоимость эталонной марки Brent обвалилась до минимума за 3 года.

В частности, известно, что два судна, которые внесли в санкционные списки Запада, исчезли с карты во время своего первого рейса после того, как на них наложили ограничения. Однако оба танкера снова зафиксировали в сентябре. Эти суда заметили, когда их разгружали в Китае. Также выяснили, что еще 20 подсанкционных судов простаивают у берегов России или стоят на якоре в российских портах.