Переговоры между США и Ираном повлияли на цену нефти – сколько стоит баррель

Накануне зять американского президента Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф прибыли в Доху для переговоров, которые Белый дом охарактеризовал как "высокого уровня". И хотя формально процесс начался, прямого диалога между сторонами пока нет.

Какова ситуация на Ближнем Востоке

В настоящее время продолжаются технические консультации с участием посредников – Катара и Пакистана, сообщает Reuters со ссылкой на источники в среду, 1 июля. Однако даже это уже повлияло на цену нефти.

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Переговоры между США и Ираном продвигаются нестабильно, что вновь усиливает опасения относительно возможных перебоев с поставками сырья. В то же время инвесторы все же сохраняют уверенность, что препятствия, тормозящие заключение окончательного мирного соглашения, удастся быстро преодолеть. Поэтому нефтяные котировки пошли вниз:

стоимость эталонной марки Brent снизилась на 1,6% – до 71,81 доллара за баррель ;

; тогда как американская WTI подешевела на столько же – до 68,39 доллара за баррель.

В целом тенденция к снижению цен сохраняется. А вот изменить настроения на рынке, по словам аналитиков, могут сокращение запасов нефти или повторное закрытие Ормузского пролива.

Напомним, в течение апреля – июня Brent потеряла около 45 долларов за баррель, и это ее самое значительное квартальное снижение со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

В свою очередь, WTI подешевела примерно на 31 доллар за баррель, продемонстрировав наибольшее квартальное падение с 2020 года, когда пандемия COVID-19 обрушила мировой спрос на энергоноситель.

К слову, все больше признаков свидетельствует о том, что худший сценарий для нефтяного рынка не оправдался. Во время эскалации между США и Ираном трейдеры закладывали в цены риск масштабных перебоев, однако в настоящее время производители нефти и СПГ на Ближнем Востоке продолжают отгрузки. На прошлой неделе судоходство в регионе достигло самого высокого уровня с начала конфликта в конце февраля, а в ЕС даже заговорили о намерении полностью отказаться от российского сырья.