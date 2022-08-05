Цена войны: сколько потеряет мир из-за агрессии россии против Украины

Полномасштабная война россии против Украины – это сверхмощный вызов для всего мира. В том числе и для глобальной экономики. Сколько потеряет мир из-за агрессии россии – читайте дальше.

На момент публикации прогноза относительно глобального экономического роста 15 февраля 2022 года, война в Европе была чем-то невероятным. Ожидали, что мировой ВВП вырастет на 3,9%.

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Влияние на глобальную экономику

Всего через 9 дней российские танки незаконно пересекли границу Украины и началась самая большая война на территории Европы с момента окончания Второй мировой войны. Экономические последствия этого уже ощущают по всему миру. В частности, речь идет о:

давлении на стоимость сырьевых товаров,

товаров, сбое цепочек снабжения,

инфляции – стремительный рост цен был зафиксирован в большинстве стран мира.

В США инфляция достигла пика за последний 41 год . Следовательно, американский центробанк проводит агрессивную монетарную политику для того, чтобы взять под контроль эту ситуацию.

Также на экономическую динамику в мире влияет и Китай со своей политикой нулевой терпимости к коронавирусу. В этой связи, в Поднебесной, которая является второй экономикой мира после США, все еще используют такой инструмент, как карантин.

Новые прогнозы и потери

Согласно новой оценке Economist Intelligence Unit по потенциалу мирового ВВП в 2022 году этот показатель остановится на уровне 2,8% в годовом расчете. Этот расчет проводился с тем фактором, что война в Украине будет продолжаться, по меньшей мере, до конца года. Поэтому падение составит 1,1%.

Другими словами из-за войны россии против Украины мир потеряет по меньшей мерев этом году в разрезе глобального ВВП.

Другие организации прогнозируют на Востоке последствия для глобальной экономики. Международный валютный фонд сократил свой прогноз по ВВП мира на текущий год на 1,2% от январской отметки на уровне 3,2% .

Влияние на экономики Украины и россии

Данные Economist Intelligence Unit свидетельствуют о том, что экономика россии больше всего пострадает среди клуба стран G20. Государство-агрессор сначала неожиданно хорошо выстояло против санкций Запада. К счастью, прогнозируют, что к концу 2022 года статус страны-изгнанника приведет к тому, что экономика агрессора сократится на 10%.

До начала полномасштабной войны для россии прогнозировали рост на 2,6%. К сожалению, экономика Украины получит очень мощный удар, ведь боевые действия происходят именно на территории нашей страны.

В апреле Всемирный банк оценивал сокращение на уровне 45% .

. В то время как эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозируют, что ВВП Украины упадет в этом году на 30%.

Но уже в следующем году они ожидают роста на уровне 25%.

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