Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что ВВП Украины упадет на 30% в этом году, но уже в следующем году вырастет на 25%.

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Реален ли такой сценарий

Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук считает, что такой сценарий возможен, но только при определенных условиях:

завершение боевых действий;

масштабная поддержка Украины международными партнерами.

В таких условиях такое стремительное восстановление может действительно реализоваться,

– отметил заместитель главы Нацбанка.

Прогноз НБУ

НБУ также прогнозирует, что экономика Украины может упасть на треть в этом году. Правда, подобный сценарий называют оптимистическим.

При нашем наиболее оптимистическом сценарии экономика может упасть на треть. Но могут быть и худшие сценарии,

– сказал Николайчук.

Соответствующий прогноз НБУ сделал в апреле. Пока решили не прогнозировать, чего ждать в 2023 году, поскольку не видят в этом сейчас смысла. Из-за неопределенности решили делать только прогнозы на текущий год, а дальше уже корректировать действия.

Альтернативные прогнозы

Всемирный банк ожидает, что экономика Украины упадет на 45,1% в текущем году, а в следующем году восстановится на 2,1%.

Международный валютный фонд ожидает падения на 35% в текущем году. На 2023 год пока прогноза нет.

Как будет происходить восстановление Украины

По оценкам Кабмина, полномасштабное восстановление Украины будет стоить около 600 миллиардов долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина не просто будет восстанавливать разрушенные мосты, дороги и здания. Украина будет строить совершенно новую экономику. В частности, это означает перестройку старых государственных институтов.

Откуда возьмут деньги:

замороженные Западом российские активы;

гранты и льготные кредиты от партнеров;

власть, собственный бизнес и сам украинский народ.

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