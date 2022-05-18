Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что ВВП Украины упадет на 30% в этом году, но уже в следующем году вырастет на 25%.
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Реален ли такой сценарий
Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук считает, что такой сценарий возможен, но только при определенных условиях:
- завершение боевых действий;
- масштабная поддержка Украины международными партнерами.
В таких условиях такое стремительное восстановление может действительно реализоваться,
– отметил заместитель главы Нацбанка.
Прогноз НБУ
НБУ также прогнозирует, что экономика Украины может упасть на треть в этом году. Правда, подобный сценарий называют оптимистическим.
При нашем наиболее оптимистическом сценарии экономика может упасть на треть. Но могут быть и худшие сценарии,
– сказал Николайчук.
Соответствующий прогноз НБУ сделал в апреле. Пока решили не прогнозировать, чего ждать в 2023 году, поскольку не видят в этом сейчас смысла. Из-за неопределенности решили делать только прогнозы на текущий год, а дальше уже корректировать действия.
Альтернативные прогнозы
- Всемирный банк ожидает, что экономика Украины упадет на 45,1% в текущем году, а в следующем году восстановится на 2,1%.
- Международный валютный фонд ожидает падения на 35% в текущем году. На 2023 год пока прогноза нет.
Как будет происходить восстановление Украины
По оценкам Кабмина, полномасштабное восстановление Украины будет стоить около 600 миллиардов долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина не просто будет восстанавливать разрушенные мосты, дороги и здания. Украина будет строить совершенно новую экономику. В частности, это означает перестройку старых государственных институтов.
Откуда возьмут деньги:
- замороженные Западом российские активы;
- гранты и льготные кредиты от партнеров;
- власть, собственный бизнес и сам украинский народ.
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