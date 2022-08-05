На момент публікації прогнозу щодо глобального економічного зростання, 15 лютого 2022 року, війна у Європі була чимось неймовірним. Очікували, що світовий ВВП виросте на 3,9%.

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Вплив на глобальну економіку

Всього через 9 днів російські танки незаконно перетнули кордон України й почалася найбільша війна на території Європи з моменту закінчення Другої світової війни. Економічні наслідки цього уже відчувають в усьому світі. Зокрема йдеться про:

тиск на вартість сировинних товарів,

товарів, збої ланцюжків постачання,

інфляцію – стрімке зростання цін зафіксували у більшості країн світу.

До теми! У США інфляція досягл а піку за останній 41 рік. Відтак американський центробанк проводить агресивну монетарну політику задля того, аби взяти під контроль цю ситуацію.

Також на економічну динаміку у світі впливає й Китай зі своєю політикою нульової терпимості до коронавірусу. У зв'язку з цим у Піднебесній, яка є другою економікою світу після США, досі використовують такий інструмент як карантин.

Нові прогнози та втрати

Згідно з новою оцінкою Economist Intelligence Unit щодо потенціалу світового ВВП у 2022 році, цей показник зупиниться на рівні 2,8% у річному розрахунку. Цей розрахунок проводили з тим фактором, що війна в Україні триватиме щонайменше до кінця року. Від так падіння складе 1,1%.

Важливо! Іншими словами через війну росії проти України світ втратить щонайменше 1 трильйон доларів цього року у розрізі глобального ВВП.

Інші організації прогнозують сході наслідки для глобальної економіки. Міжнародний валютний фонд скоротив свій прогноз щодо ВВП світу на поточний рік на 1,2% від січневої оцінки на рівні 3,2%.

Вплив на економіки України та росії

Дані Economist Intelligence Unit свідчать про те, що економіка росії найбільше постраждає серед клубу країн G20. Держава-агресорка спершу неочікувано добре вистояла проти санкцій Заходу. На щастя, прогнозують, що до кінця 2022 року статус країни-вигнанця призведе до того, що економіка агресора скоротиться на 10%.

До початку повномасштабної війни для росії прогнозували ріст на 2,6%. На жаль, економіка України отримає дуже потужний удар, адже бойові дії відбуваються саме на території нашої країни:

У квітні Світовий банк оцінював скорочення на рівні 45% .

. Тоді як експерти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозують, що ВВП України впаде цього року на 30%.

Але вже наступного року вони очікують зростання на рівні 25%.

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