Сколько Украина может получить от Запада до конца года: глава Минфина назвал сумму
Киев ожидает получить миллиарды долларов до конца текущего года. Об этом рассказал глава Министерства финансов Украины.
Сколько Украина получит денег от партнеров до конца года
Украина ожидает получить примерно 8 миллиардов долларов до конца 2024 года. Об этом сказал Сергей Марченко во время пресс-конференции, передает 24 Канал.
Стоит внимания Есть определенные лимиты, – Марченко рассказал о ситуации с заимствованиями для Украины
Министр финансов заявил, что прежде всего речь идет о средствах от Европейского Союза – 4,4 миллиарда долларов. Тогда как Всемирный банк должен предоставить 1 миллиард долларов. В то же время чиновник добавил, что у нас есть программы, которые реализуются при содействии Всемирного банка.
Для примера, речь идет о программе “Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство” (RISE) и “Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине” (LEARN).
По словам чиновника, для этих программ используются гарантии от других правительств. В частности, Японии. В целом эти проекты оценивают в примерно 2 миллиарда долларов.