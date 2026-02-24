Как изменится минимальная зарплата в Украине с 1 марта

С 1 января 2026 года в Украине выросла минимальная зарплата. Сейчас она составляет – 8 647 гривен. Именно такое значение зафиксировано в бюджете на 2026 год.

Какая будет минимальная зарплата в Украине в марте?

В марте изменения минимальной зарплаты не планируется, сообщает Пенсионный фонд.

То есть она и в дальнейшем будет составлять 8 647 гривен в месяц или 52 гривны в час.

Соответственно, из-за этого увеличения, изменилась и сумма ЕСВ:

с 1 января минимальный взнос составляет – 1 902,34 гривны;

а максимальный – 38 046,80 гривен.

Важно! ЕСВ должен платить работодатель. Это обязательный платеж. Чтобы работнику зачислили стаж, работодатель обязан своевременно вносить эти платежи.

Заметим, что, согласно закону "Об оплате труда", зарплата работника за месяц не может быть меньше установленного минимального значения. В то же время именно из этой суммы высчитываются обязательные налоги:

военный сбор – 5%;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%.

Если провести расчеты, получится, что:

военный сбор с минимальной зарплаты составляет – 432,35 гривны;

НДФЛ – 1 556,46 гривны.

Соответственно, "чистая" минимальная зарплата сейчас – 6 658,19 гривны.

Что еще важно знать о минимальной зарплате сейчас?