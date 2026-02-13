В Украине изменились пенсии: какие минимальная и максимальная выплаты в 2026 году
- С 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос до 2 595 гривен, что стало основанием для перерасчета пенсий.
- Минимальная пенсия для лиц в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем не может быть меньше 3 458,80 гривен.
В Украине с началом 2026 года изменились некоторые важные для населения показатели. Среди них есть и пенсионные выплаты.
Какие минимальная и максимальная пенсии в Украине?
В частности претерпели изменения максимальная и минимальная пенсии, о чем сообщили в Пенсионном фонде.
С 1 января текущего года был повышен прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Он вырос с 2 361 гривны до 2 595 гривен (то есть увеличился на 234 гривни).
Это стало основанием для перерасчета минимального и максимального размеров пенсий, а также надбавок, повышений и доплат, размер которых зависит от прожиточного минимума,
– отметили в ПФУ.
Поэтому в 2026 году:
- минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем составляет 2 595 гривен;
- максимальный размер пенсии – 25 950 гривен (или 10 прожиточных минимумов).
В то же время с начала года был автоматически пересчитан:
- минимальные пенсии шахтерам и семьям военных в случае потери кормильца;
- повышение ветеранам войны и членам их семей;
- повышение выплат жертвам нацистских преследований;
- пенсии за особые заслуги перед Украиной.
Также минимальная заработная плата установлена на уровне 8 647 гривен. Об этом говорится в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".
Изменение зарплаты является основанием для перерасчета минимальной пенсии для неработающих лиц в возрасте от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж (это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).
Заметьте! С 1 января 2026 года такая пенсия не может быть меньше, чем 40% минимальной зарплаты – 3 458,80 гривен.
Что еще следует знать о пенсиях в Украине?
- Весной – в марте – в Украине состоится индексация пенсий. Но не для всех пожилых людей. Двум категориям пенсионеров не пересчитают выплаты.
- Речь идет о лицах, которые вышли на пенсию после 1 января 2026 года. Также не будут индексировать выплаты людям, которые получают пенсию более 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.