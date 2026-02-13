В Украине изменились пенсии: какие минимальная и максимальная выплаты в 2026 году

В Украине с началом 2026 года изменились некоторые важные для населения показатели. Среди них есть и пенсионные выплаты.

Какие минимальная и максимальная пенсии в Украине?

В частности претерпели изменения максимальная и минимальная пенсии, о чем сообщили в Пенсионном фонде.

С 1 января текущего года был повышен прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Он вырос с 2 361 гривны до 2 595 гривен (то есть увеличился на 234 гривни).

Это стало основанием для перерасчета минимального и максимального размеров пенсий, а также надбавок, повышений и доплат, размер которых зависит от прожиточного минимума,

– отметили в ПФУ.

Поэтому в 2026 году:

минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем составляет 2 595 гривен; максимальный размер пенсии – 25 950 гривен (или 10 прожиточных минимумов).

В то же время с начала года был автоматически пересчитан:

минимальные пенсии шахтерам и семьям военных в случае потери кормильца;

повышение ветеранам войны и членам их семей;

повышение выплат жертвам нацистских преследований;

пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Также минимальная заработная плата установлена на уровне 8 647 гривен. Об этом говорится в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Изменение зарплаты является основанием для перерасчета минимальной пенсии для неработающих лиц в возрасте от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж (это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Заметьте! С 1 января 2026 года такая пенсия не может быть меньше, чем 40% минимальной зарплаты – 3 458,80 гривен.

Что еще следует знать о пенсиях в Украине?