Які мінімальна та максимальна пенсії в Україні?
Зокрема зазнали змін максимальна та мінімальна пенсії, про що повідомили у Пенсійному фонді.
З 1 січня поточного року було підвищено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Він зріс з 2 361 гривні до 2 595 гривень (тобто збільшився на 234 гривні).
Це стало підставою для перерахунку мінімального та максимального розмірів пенсій, а також надбавок, підвищень і доплат, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму,
– зазначили у ПФУ.
Тому у 2026 році:
- мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем становить 2 595 гривень;
- максимальний розмір пенсії – 25 950 гривень (або 10 прожиткових мінімумів).
Водночас з початку року було автоматично перераховано:
- мінімальні пенсії шахтарям та родинам військових у разі втрати годувальника;
- підвищення ветеранам війни та членам їхніх сімей;
- підвищення виплат жертвам нацистських переслідувань;
- пенсії за особливі заслуги перед Україною.
Також мінімальну заробітну плату встановлено на рівні 8 647 гривень. Про це йдеться у Законі України "Про Державний бюджет України на 2026 рік".
Зміна зарплати є підставою для перерахунку мінімальної пенсії для непрацюючих осіб віком від 65 років, які мають повний страховий стаж (це 30 років для жінок та 35 років для чоловіків).
Зауважте! З 1 січня 2026 року така пенсія не може бути меншою, ніж 40% мінімальної зарплати – 3 458,80 гривень.
Що ще слід знати про пенсії в Україні?
- Весно – у березні – в Україні відбудеться індексація пенсій. Але не для всіх літніх людей. Двом категоріям пенсіонерів не перерахують виплати.
- Мова йде про осіб, які вийшли на пенсію після 1 січня 2026 року. Також не будуть індексувати виплати людям, які отримують пенсію більш як 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.