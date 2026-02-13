Які мінімальна та максимальна пенсії в Україні?

Зокрема зазнали змін максимальна та мінімальна пенсії, про що повідомили у Пенсійному фонді.

Читайте також Пенсію призупинили: у Мінсоцполітики роз'яснили, як повернути виплати

З 1 січня поточного року було підвищено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Він зріс з 2 361 гривні до 2 595 гривень (тобто збільшився на 234 гривні).

Це стало підставою для перерахунку мінімального та максимального розмірів пенсій, а також надбавок, підвищень і доплат, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму,

– зазначили у ПФУ.

Тому у 2026 році:

мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем становить 2 595 гривень; максимальний розмір пенсії – 25 950 гривень (або 10 прожиткових мінімумів).

Водночас з початку року було автоматично перераховано:

мінімальні пенсії шахтарям та родинам військових у разі втрати годувальника;

підвищення ветеранам війни та членам їхніх сімей;

підвищення виплат жертвам нацистських переслідувань;

пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Також мінімальну заробітну плату встановлено на рівні 8 647 гривень. Про це йдеться у Законі України "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Зміна зарплати є підставою для перерахунку мінімальної пенсії для непрацюючих осіб віком від 65 років, які мають повний страховий стаж (це 30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

Зауважте! З 1 січня 2026 року така пенсія не може бути меншою, ніж 40% мінімальної зарплати – 3 458,80 гривень.

Що ще слід знати про пенсії в Україні?