Как вырастут пенсии в результате индексации?

Показатель нынешней индексации еще неизвестен. Он определяется в зависимости от уровня средней заработной платы, говорится в части второй статьи 42 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии,

– отмечает ПФУ.

Заметим, что увеличение не почувствуют пенсионеры, которые:

вышли на пенсию после 1 января 2026 года (им назначена пенсия, согласно актуальным данным, поэтому выплату не нужно пересчитывать);

получают пенсию более 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Напомним, с 1 января 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос. Сейчас он составляет – 2 595 гривен. То есть, максимальная пенсия теперь – 25 950 гривен, сообщает Пенсионный фонд.

Интересно! Прогнозы, относительно нового показателя индексации различаются. Сейчас его ожидают на уровне примерно 14%. В 2025 году он составлял – 11,5%.

Что еще важно знать пенсионерам в 2026 году?