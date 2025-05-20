Запасы редкоземельных металлов в Африке

Редкоземельные металлы играют важное значение для перехода на "зеленую" энергетику и развития высоких технологий. И именно в Африке обнаружили значительные запасы важных ресурсов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Oil Prices.

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В частности, в Африке сосредоточены значительные запасы таких ресурсов:

Кобальт – 55% мировых запасов;

Графит – 21% мировых запасов;

Марганец – 47% мировых запасов;

Никель – 5% мировых запасов;

Редкоземельные элементы.

Стоит внимания! В Африке также есть значительные запасы лития и меди. Например, на континенте обнаружили 5,9% мировых запасов. Напомним, что крупнейшие запасы меди в мире сосредоточены в Чили.

Все выше упомянутые ресурсы необходимы для создания аккумуляторов, электромобилей, ветровых турбин и других компонентов зеленой энергетики. Более того, их невозможно заменить. Кроме того, немало западных компаний обращают внимание на Африку, чтобы диверсифицировать поставки редкоземельных металлов. Бизнесы не хотят зависеть от Китая, который является монополистом.

Далее – больше! Благодаря природным ресурсам Африка имеет стратегическое значение в глобальной цепи поставок. Например, Демократическая Республика Конго экспортирует более 70% мирового кобальта, который нужен для производства аккумуляторов. Другие страны Африки "отвечают" за такие ресурсы: