Бережливость миллионеров – причина долгов 90% людей

Людям не нравится видеть, как богачи тратят сотни тысяч долларов, а то и миллионы на свои прихоти. Однако, как это ни странно, расточительство миллионеров полезно для экономики.

Почему бережливость миллионеров приводит к долгам

Исследователи из Гарвардского университета пришли к выводу, что бережливость миллионеров является причиной долгов около 90% людей в мире. Кроме того, бережливость богачей снижает процентную ставку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Entrepreneur.

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По данным исследования, чем больше тратят миллионеры, тем активнее развивается мировая экономика.

Когда миллионер покупает яхту, то часть денег, потраченных на ее покупку, получают работники, что проектировали, производили, продавали и доставляли судно новому владельцу.

Если богачи не покупают дорогие вещи, а оставляют деньги на банковских счетах, то банки пользуются этими средствами для предоставления кредитов населению. Таким образом, деньги, которые люди берут для уплаты долгов, обогащают и так уже богатых.

Когда процентная ставка низкая, люди охотнее берут займы в банках, и постепенно долги накапливаются. А вот инвестиции этих денег способствовали бы росту производительных отраслей экономики, например, строительства и тому подобное.

Важно! Исследование связи между бережливостью миллионеров и долгами людей проводили на основе данных из США, однако, по мнению ученых, похожие процессы можно наблюдать и в других странах.

Как можно изменить ситуацию

Авторы исследования считают, что можно разорвать связь между бережливостью богачей и ростом долгов остального населения. Для решения этой проблемы они предлагают следующие способы:

реформировать налоговую систему страны;

усовершенствовать программу перераспределения финансовых активов.

Однако исследователи признают, что для этого нужно немало усилий и желание к изменениям ключевых игроков финансовой системы.

Стоит знать! По данным Глобального отчета о богатстве UBS, сейчас больше всего миллионеров проживает в США. Только в прошлом году 379 тысяч американцев стали обладателями состояния в 1 миллион долларов.