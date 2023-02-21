TransAnt – это производитель инновационных модульных вагонов Речь идет о новом типе грузовых вагонов, реально быстро трансформировать из одного типа в другой.

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Пока неизвестно, какова была стоимость сделки, поскольку финансово-промышленная группа "ТАС" отказывается раскрывать эти данные, ссылаясь на коммерческую тайну.

Компания Тигипко приобрела пакет акций австрийского стартапа

Согласно оценкам Forbes, австрийская компания ТransAnt максимально может стоить не больше 50 миллионов долларов. С учетом этой цифры, можно предположить, что 40% акций фирмы стоят не больше 20 миллионов долларов.

Сейчас ТransAnt принадлежит трем компаниям. Речь идет о:

Украинский группа "ТАС", которой принадлежит более 40% Transant. Кроме того, она владеет заводом "Днепровагонмаш", который отныне будет создавать компоненты для модульных вагонов австрийского стартапа;

группа "ТАС", которой принадлежит более Transant. Кроме того, она владеет заводом "Днепровагонмаш", который отныне будет создавать компоненты для модульных вагонов австрийского стартапа; Далее следует металлургическая группа Voestalpine из Австрии с долей акций в размере 40%. В ее спектр ответственности входит – поставка сверхпрочных конструкций-листов для производства вагонов;

В ее спектр ответственности входит – поставка сверхпрочных конструкций-листов для производства вагонов; Австрийской государственной компании OBB Rail Cargo Group принадлежит примерно 20%, что совместно с Voestalpine разработала модульные вагоны

Сергей Тигипко рассказывал о соглашении с ТransAnt еще в 2022 году. Для предпринимателя полномасштабное вторжение России в Украину стало испытанием для его бизнеса. В частности, Forbes в последний раз оценивал состояние Тигипко в 870 миллионов долларов. Он потерял статус миллиардера.

Это почти на 50% меньше, чем было до начала масштабной российской агрессии против Украины. Компания "ТАС" отказалась отвечать на вопрос об ожиданиях относительно потенциального дохода.

Мои бизнесы были ориентированы на внутренний рынок, и теперь это проблема,

– прокомментировал это бизнесмен несколько месяцев назад.

Новые возможности и рынки

Бывший глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов рассказал, что в прошлом украинские компании, занимающиеся строительством вагонов, не имели доступа к рынку Европейского Союза. Среди основных причин, по его мнению:

Сложная процедура сертификации;

Потребность в переходе на технологии производства именно европейских вагонов, имеющих ряд отличий от украинских аналогов.

После приобретения активов австрийской компании ТransAnt группой Тигипко, "Днепровагонмаш" впервые сможет получить доступ на европейский рынок. По словам главы Центра транспортных стратегий Сергея Вовка, украинский завод также сможет использовать новые технологии для строительства вагонов.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский подчеркнул, что сейчас европейский рынок – это главный вариант для выживания украинского вагоностроения. Дело в том, что сотрудничество со странами СНГ, где используют широкую колею, по существу невозможную для Украины.