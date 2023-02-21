TransAnt – це виробник інноваційних модульних вагонів. Йдеться про новий тип вантажних вагонів, які реально швидко трансформувати з одного типу в інший.

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Наразі невідомо, якою була вартість угоди, оскільки фінансово-промислова група "ТАС" відмовляється розкривати ці дані, посилаючись на комерційну таємницю.

Компанія Тігіпка придбала пакет акцій австрійського стартапу

Згідно з оцінками Forbes, австрійська компанія ТransAnt максимально може коштувати не більше 50 мільйонів доларів. З врахуванням цієї цифри, можна припустити, що 40% акцій фірми вартують не більше 20 мільйонів доларів.

Наразі ТransAnt належить трьом компаніям. Йдеться про:

Українська група "ТАС", якій належить понад 40% ТransAnt. Крім того, вона володіє заводом "Дніпровагонмаш", який відтепер буде створювати компоненти для модульних вагонів австрійського стартапу;

група "ТАС", якій належить понад ТransAnt. Крім того, вона володіє заводом "Дніпровагонмаш", який відтепер буде створювати компоненти для модульних вагонів австрійського стартапу; Далі йде металургійна група Voestalpine з Австрії з часткою акцій у розмірі 40%. У її спектр відповідальності входить – постачання надміцних конструкцій-листів для виробництва вагонів;

У її спектр відповідальності входить – постачання надміцних конструкцій-листів для виробництва вагонів; Австрійській держкомпанії OBB Rail Cargo Group належить приблизно 20%, що спільно з Voestalpine розробила модульні вагони.

Сергій Тігіпко розповідав про угоду з ТransAnt ще у 2022 році. Для підприємця повномасштабне вторгнення Росії в Україну стала випробуванням для його бізнесу. Зокрема, Forbes востаннє оцінював статки Тігіпко у 870 мільйонів доларів. Він втратив статус мільярдера.

Це майже на 50% менше, ніж було до початку масштабної російської агресії проти України. Компанія "ТАС" відмовилася відповідати на питання про очікування щодо потенційного доходу.

Мої бізнеси були орієнтовані на внутрішній ринок, і тепер це проблема,

– прокоментував це бізнесмен кілька місяців тому.

Нові можливості та ринки

Колишній очільник "Укрзалізниці" Євген Кравцов розповів, що у минулому українські компанії, які займаються будівництвом вагонів, не мали доступу до ринку Європейського Союзу. Серед основних причин, на його думку:

Складна процедура сертифікації;

Потреба переходу на технології виробництва саме європейських вагонів, які мають низку відмінностей від українських аналогів.

Після придбання активів австрійської компанії ТransAnt групою Тігіпка, "Дніпровагонмаш" вперше зможе отримати доступ на європейський ринок. За словами очільника Центру транспортних стратегій Сергія Вовка, український завод також зможе використовувати новітні технології для будівництва вагонів.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський наголосив, що наразі європейський ринок – це головний варіант для виживання українського вагонобудування. Річ у тому, що співпраця з країнами СНД, де використовують широку колію, по суті неможлива для України.