Миллиардеры в США получили государственные выплаты во время пандемии: их имена и капиталы

Пандемия коронавируса стала испытанием для всего мира. США не стали исключением, первая волна COVID-19 в начале 2020 года почти полностью остановила одну из самых мощных экономик мира. Власти США начали выделять американцам финансовую помощь.

По данным американской некоммерческой организации ProPublica, Конгресс США принял пакет помощи на 2,2 триллиона долларов. Денежные средства выделяли, чтобы американцы могли легче пережить период безработицы и экономических вызовов. В рамках этой программы чеки также получили 18 миллиардеров.

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Американские миллиардеры получили финансовую помощь во время пандемии

Некоторые бизнесмены из США, капитал которых оценивают в миллиарды долларов, смогли получить чеки от правительства, поскольку указали свои доходы, подлежащие налогообложению, как коммерческие расходы. Среди миллиардеров, получивших финансовую помощь, Джордж Сорос и его сын, а также гендиректор Renco Group Айра Реннерт.

Издание Forbes оценивает капитал Сороса вдолларов. Представители миллиардера и его сына отметили, что они вернули деньги. Состояние Реннерта, по версии Forbes , составляетдолларов. Последний отказался комментировать эту информацию.

Чек от правительства также получил Роберт Дарт, семья которого владеет корпорацией Dart Container Mason. Эта компания является крупнейшим производителем в мире пенопластовых чашек и контейнеров. Интересно, что члены этой семьи, в том числе и Роберт Дарт, отказались от американского гражданства в середине 90-х годов, чтобы не платить налоги.

Миллиардеры в США получили финансовую помощь от правительства / Фото Getty Images

Главный юридический консультант Dart Container заявил, что Дарт прокомментировал эту ситуацию следующим образом: "люди в моем положении не должны получать такую ​​помощь", пишет ProPublica. Также сообщают, что Роберт Дарт вернул деньги Минфину США. Согласно официальному сайту Dart Container, годовой оборот компании составляет 3 миллиарда долларов. Чеки от правительства США, согласно ProPublica, также получили: